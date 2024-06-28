Казанцам рассказали, кто отвечал за бесперебойную подачу электричества во время Игр стран БРИКС

На протяжении всего турнира «Сетевая компания» собрала более 400 специалистов, обеспечивая надежное электроснабжение на 16 спортивных объектах во время Игр стран БРИКС в Казани, передает «Реальное время».
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