Россия призвала Совбез ООН осудить насилие и обеспечить доставку гуманитарной помощи в зону палестино-израильском конфликта

Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором предлагает призвать к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке, вернуть заложников, осудить акты насилия и терроризма, а также обеспечить доставку гуманитарной помощи, – сообщает ТАСС.
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