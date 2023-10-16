Генерал в отставке Болдук: армия США очень ослабла из-за Украины

Американская армия не способна одновременно участвовать в нескольких конфликтах, её запасы истощили поставки оружия на Украину, заявил в прямом эфире телеканала Fox News генерал армии США в отставке Дон Болдук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии