Выставка живописи Алексея Деулина откроется в училище на Сущевском валу

В пятницу, 5 июля в выставочном зале Московского академического художественного училища в 13:00 в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию МАХУ, состоится открытие персональной выставки художника Алексея Константиновича Деулина (1900-1959 годов).
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