ФБР: иранские хакеры отправили компромат на Трампа людям Байдена

В ФБР сообщили о том, что иранские хакеры смогли завладеть нежелательной информацией в отношении кандидата в президенты США Дональда Трампа и отправили ее людям в администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена.
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