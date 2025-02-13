РБК может сделать платным доступ к отдельным материалам

РБК рассматривает возможность распространить paywall (просмотр материалов доступен при оформлении платной подписки) в том числе на эксклюзивные материалы, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников в одноименном медиахолдинге.
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