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Бывший чемпион мира по боксу Юриоркис Гамбоа арестован за участие в смертельном ДТП

Бывший чемпион мира в полулегком весе Юриоркис Гамбоа арестован полицией за участие в смертельном ДТП, которое случилось в ночь на 31 декабря в Сантьяго-де-Куба.

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