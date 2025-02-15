В Мурманской области вспомнили героев Афганской войны: «Чтобы память жила в сердцах людей»

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК, 15 февраля, ФедералПресс. Специалисты и волонтеры Центра молодежи ЗАТО Александровск в рамках всероссийской акции «Герои Афганской войны» раздали местным жителям информационные листовки с биографиями ветеранов боевых действий в Афганистане.
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