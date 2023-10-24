«Задержку сухопутной операции уже ничем объяснить нельзя»

Одной из основных причин задержки начала наземной операции Израиля в секторе Газа против боевиков ХАМАС стали консультации, которые еврейское государство ведет с США относительно оперативных планов, рассказал израильский политолог, экс-советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин.
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