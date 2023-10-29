Сколько стоят путевки на Кубу зимой?

Куба — это остров в Карибском море, расположенный в 90 милях от побережья Флориды. Это популярное туристическое направление, известное своим ярким колоритом, самобытной культурой, красивой природой и, конечно, хорошей экскурсионной программой.
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