Эксперты спрогнозировали раскол G7 по вопросу ужесточения санкций против РФ

Страны G7 вряд ли согласуют ужесточение санкций против нефтяной отрасли России, полагают эксперты. «Внутри самой «семерки» наметился серьезный раскол — между США и другими ее членами, — что является серьезным препятствием для введения новых ограничительных мер», — заявила «Известиям» управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.