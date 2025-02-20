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Эксперты спрогнозировали раскол G7 по вопросу ужесточения санкций против РФ

Эксперты спрогнозировали раскол G7 по вопросу ужесточения санкций против РФ

Страны G7 вряд ли согласуют ужесточение санкций против нефтяной отрасли России, полагают эксперты. «Внутри самой «семерки» наметился серьезный раскол — между США и другими ее членами, — что является серьезным препятствием для введения новых ограничительных мер», — заявила «Известиям» управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

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