Какие вещи в доме могут привести к преждевременному старению его обитателей Алёна ЮрьеваВ наше время, когда технологии и химическая промышленность внедрились в каждый уголок нашей жизни, оказывается, что некоторые повседневные вещи, которыми мы пользуемся каждый день, могут ускорить процессы старения.