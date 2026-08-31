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o1 Launchpad развернул новый контракт, отменил внутреннюю аллокацию токенов и оптимизировал симметрию ликвидности

o1 Launchpad развернул новый контракт, отменил внутреннюю аллокацию токенов и оптимизировал симметрию ликвидности

Джерри Пан, основатель платформы o1.exchange, объявил о развёртывании в продакшене нового смарт-контракта o1 Launchpad.

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