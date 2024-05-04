Google Photos ускоряет процесс безвозвратного удаления фотографий Максим МорозовНовые функции Google Photos включают обновленную вкладку «Воспоминания» и возможность сэкономить место для фотографий и видео.
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