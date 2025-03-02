Разработчики Overwatch 2 ответили на вопросы игроков о талантах и балансе героев ...

Разработчики Overwatch 2 ответили на вопросы игроков о талантах и балансе героев27 февраля состоялась сессия вопросов и ответов (AMA) на попоулярном зарубежном форуме Reddit, где разработчики Overwatch 2 отвечали на различные вопросы аудитории.
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