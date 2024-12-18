ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Совершив теракт, в результате которого были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллова и его помощник Илья Поликарпов, киевский режим не только не повлиял на ход боевых действий, но и ухудшил свои позиции на потенциальных переговорах.