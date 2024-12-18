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NYT: убийство Кириллова принесет Украине "обратный эффект"

NYT: убийство Кириллова принесет Украине "обратный эффект"

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Совершив теракт, в результате которого были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллова и его помощник Илья Поликарпов, киевский режим не только не повлиял на ход боевых действий, но и ухудшил свои позиции на потенциальных переговорах.

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