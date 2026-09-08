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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби о новом контракте: «Я хотел бы играть еще несколько лет. Не знаю, сколько именно, со временем разум и тело подскажут. Сейчас я чувствую себя хорошо. Агент разговаривает с Дубасом»

Капитан « Питтсбурга »  Сидни Кросби высказался о переговорах о новом контракте с «Пингвинс». Срок действующего соглашения 39-летнего нападающего с кэпхитом 8,7 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

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