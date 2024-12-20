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Sky News: Путин показал уверенность, связанную с успехами ВС РФ на Украине

Sky News: Путин показал уверенность, связанную с успехами ВС РФ на Украине

На прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин продемонстрировал уверенность, связанную с успехами ВС РФ в конфликте на Украине и показал, что у Москвы будет "сильная рука" за столом потенциальных переговоров.

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