В ЕС вновь подчеркнули необходимость финансировать вооружение Украины

После прихода к власти в США президента Дональда Трампа чиновники Евросоюза (ЕС) начали рассуждать о создании автономной от Соединенных Штатов оборонной системы, а также о самостоятельной поддержке Украины в конфликте.
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