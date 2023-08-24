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Небензя ответил на украинском языке спикеру на СБ ООН

Небензя ответил на украинском языке спикеру на СБ ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ответил на украинском языке говорившему по-украински спикеру на заседании Совета Безопасности ООН.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Классно отшил придурка
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3 час.
Алевтина Долапчи
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя умнейший человек. Очень грамотный и тактичный, но всегда очень тонко и во время может, не отесанного &quot;хмыря&quot;, поставить на место. Как говориться быдло всегда нужно ставить на его быдлячее место.
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3 час.

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