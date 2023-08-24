Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ответил на украинском языке говорившему по-украински спикеру на заседании Совета Безопасности ООН.
Небензя ответил на украинском языке спикеру на СБ ООН
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Классно отшил придурка
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3 час.
Алевтина Долапчи
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя умнейший человек. Очень грамотный и тактичный, но всегда очень тонко и во время может, не отесанного "хмыря", поставить на место. Как говориться быдло всегда нужно ставить на его быдлячее место.
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3 час.
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