Небензя ответил на украинском языке спикеру на СБ ООН

Алевтина Долапчи

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя умнейший человек. Очень грамотный и тактичный, но всегда очень тонко и во время может, не отесанного "хмыря", поставить на место. Как говориться быдло всегда нужно ставить на его быдлячее место.