Военнослужащие инженерного соединения «Южной» группировки войск продолжают выполнять боевые задачи по сплошной очистке территорий освобожденных в ходе СВО

За время выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции военным инженерам «Южной» группировки войск приходилось обезвреживать различные типы мин, в том числе мин-сюрпризов, неразорвавшиеся снаряды, а также боеприпасы иностранного производства.