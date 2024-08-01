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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие инженерного соединения «Южной» группировки войск продолжают выполнять боевые задачи по сплошной очистке территорий освобожденных в ходе СВО

Военнослужащие инженерного соединения «Южной» группировки войск продолжают выполнять боевые задачи по сплошной очистке территорий освобожденных в ходе СВО

За время выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции военным инженерам «Южной» группировки войск приходилось обезвреживать различные типы мин, в том числе мин-сюрпризов, неразорвавшиеся снаряды, а также боеприпасы иностранного производства.

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