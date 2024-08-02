Программистка из Строгина выращивает на даче редкие сорта

У программистки из Строгина Елены Агапкиной — необычное увлечение. На своём дачном участке в Подмосковье она выращивает редкие сорта помидоров, перцев, тыкв, патиссонов, а также дыни, физалис и другие культуры.
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