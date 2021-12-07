Закон и Порядок

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Проханов о встрече Байдена и Путина: Их задача - держать русскую и американскую мечты на дистанции, чтобы они не замкнулись и не произошел взрыв

Проханов о встрече Байдена и Путина: Их задача - держать русскую и американскую мечты на дистанции, чтобы они не замкнулись и не произошел взрыв

Писатель объяснил «секретность» прошедшей беседы двух президентов. СМИ показали лишь приветственную часть переговоров Фото: сайт Кремля, YouTube-канал «ещёнепознер» Переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена продлились 2 часа 5 минут.

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