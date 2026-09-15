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3 подписчика

Ритм, куб и никаких сохранений

Ритм, куб и никаких сохранений

Один из самых удачных мобильных проектов, где геометрия и физика работают в связкеMidjourney / ParentsДети то и дело спрашивают у голосового ассистента Алисы, что представляет собой Geometry Dash.

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