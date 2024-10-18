Варнава взяла на работу в кабаре-шоу трех украинских хореографов

Популярная актриса юмористического жанра Екатерина Варнава давно большую часть времени проводит за границей, сейчас красотка находится на Кипре, где организовала кабаре-шоу, для которого привлекла к работе троих украинских хореографов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии