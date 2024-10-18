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Варнава взяла на работу в кабаре-шоу трех украинских хореографов

Варнава взяла на работу в кабаре-шоу трех украинских хореографов

Популярная актриса юмористического жанра Екатерина Варнава давно большую часть времени проводит за границей, сейчас красотка находится на Кипре, где организовала кабаре-шоу, для которого привлекла к работе троих украинских хореографов.

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