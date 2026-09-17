После атаки вражеских БПЛА в Ростове частично обесточены четыре района Минувшей ночью дежурные расчеты сил ПВО армии России отражали атаки вражеских беспило.
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