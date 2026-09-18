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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илона Корстин о трансляциях матчей и переходе на Кинопоиск: «Это огромная статья расходов. В нынешних реалиях их нужно как-то компенсировать»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась по поводу сотрудничества с Кинопоиском.

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