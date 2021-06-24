Как Берия остановил большой террор в 38-ом году и зачистил НКВД. Рассказывает историк Ю. Жуков

БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИПолитикаКак Берия остановил большой террор в 38-ом году и зачистил НКВД. Рассказывает историк Ю. ЖуковЛаврентий Павлович Берия, был тем человеком, благодаря которому удалось остановить террор 37-го года.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИскандер ИксовСталин поставил Бкрию во главе НКВД, не потому что был милосердным, а потому что вал репрессий развязаных его выдвиженцем и ставленником Ежовым вызвал кризис в промышленном производстве страны. Были уничтожены или посажены почти все руководители промышленности работавшие с Ордженикидзе, наблюдалась "чехарда" директоров заводов, которых сажали одного за другим.Николай УниятовВ 37-м было выпущено из тюрем 200 тысяч народу и не по амнистии, а по пересмотру дел. А те кто эти дела состряпал - сами сели( а некоторых и к стенке поставили)Владимир НазанскийЧто за разгул мифотворчества? Какие открытые суды на НКВДеншниками? И не так уж много людей вышли на свободу по пресмотру дела или амнистии в 1938. И аресты не прекратились, но лишь сократились...Анатолий РыжакинПравда - она как проститутка... Ее все хотят, но никто не любит. Кстати, это можно узнать, если не полениться пойти в Ленинку или Историческую библиотеку и поднять газетные материалы того времени. Вот и всё.Гаражный кооператив ЛАДАИ шарашки создавались преднамеренно. Слишком много технической информации уплывало за кордон.Комментировать
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