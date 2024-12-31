«Очищающий огонь святого 2 мая триумфально делает Одессу украинской» — шабаш нацистов

Павел Бадаев 30 декабря 2024 г., 8:25 Участники группы по переименованию топонимов Одессы — назначена гауляйтером — собрались, дабы обсудить плоды своей деятельности и презентовать справочник «Герои одесских улиц».
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