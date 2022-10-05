Газета.ру

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Военные ОДКБ "ликвидировали" последствия биологического ЧС в Казахстане

Военные ОДКБ "ликвидировали" последствия биологического ЧС в Казахстане

Военные стран - участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые отработали мероприятия по ликвидации последствий ЧС биологического характера на совместных учениях в Казахстане, сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны России.

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