Военные ОДКБ "ликвидировали" последствия биологического ЧС в Казахстане

Военные стран - участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые отработали мероприятия по ликвидации последствий ЧС биологического характера на совместных учениях в Казахстане, сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны России.
Военные стран - участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые отработали мероприятия по ликвидации последствий ЧС биологического характера на совместных учениях в Казахстане, сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны России.
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