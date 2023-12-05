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«Начнется с 10 декабря». Масштабные изменения вводят в электричках Приморья

«Начнется с 10 декабря». Масштабные изменения вводят в электричках Приморья

С 10 декабря в Приморье планируются изменения в расписание и маршруты некоторых электропоездов. В планах введение дволнительных электричек и внесение новых станций в уже имеющиеся маршруты, в том числе по направлению «Владивосток - Аэропорт Кневичи - Владивосток», сообщает PRIMPRESS.

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