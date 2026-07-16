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Масло криля уменьшает воспаление кишечника: исследование на мышах

Масло криля уменьшает воспаление кишечника: исследование на мышах

Ученые обнаружили, что масло криля может защищать кишечник от воспаления. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, показало, что этот натуральный продукт уменьшает проявления хронического колита у мышей и восстанавливает целостность кишечного барьера.

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