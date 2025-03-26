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Вечерний Новосибирск

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Продолжительность жизни человека и мухи сравнили ученые в Новосибирске

Продолжительность жизни человека и мухи сравнили ученые в Новосибирске

В ходе исследования, проведенного учеными Института цитологии и генетики СО РАН, выяснилось, что мухи-дрозофилы с меньшей продолжительностью жизни не только менее активны и менее плодовиты, но и по-разному могут реагировать на внешние воздействия.

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