Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Надо возрождать русские программы , например "Конкурс русской песни"Алексей Мишин о «...
  • Адександр Соловьев
    Попади он пропадом за такие деньги, какие этот еврей платит участникам из нашего кармана!Когда прочитал, что Ягудин з...Алексей Мишин о «...
  • Одиссей Одиссеев
    Ну, не такие уж и тупые оказались французы, коли не захотели иметь президентом нападающего футболиста.Бензема набрал 1 ...

«Ты с Месси еще просто не играл». Агуэро ответил вингеру «МЮ» и Аргентины Гарначо, назвавшему Роналду величайшим

Бывший форвард «Барселоны» Серхио Агуэро не считает Криштиану Роналду лучшим в истории. Агуэро отреагировал на запись в инстаграме полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, выложившего снимок с португальцем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх