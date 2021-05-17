"Серебром" и двумя "бронзами" завершили сезон уссурийские хоккеисты

В первой половине мая завершилось несколько матчей юношеской хоккейной лиги Приморского края. Перед закрытием сезона юные спортсмены из Уссурийска успели завоевать призовые места краевого фестиваля в различных возрастных группах, сообщает ИА UssurMedia.
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