10 июня, основатель Telegram Павел Дуров назвал Францию лучшим местом для отдыха. Он написал об этом в своем канале в мессенджере, напомнив также, что у него есть гражданство этой страны.
Дуров назвал Францию лучшим местом для отдыха
Комментарии
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L
Leonid
...какая-то мутная статейка.... никакой конкретики... ...аффтор уподобляется Сане Бочкарёву, который самозванно присвоил себе АБСОЛЮТНЫЙ РЕЙТИНГ и клепает статейки обо всём и про всё, в основном перепевая статейки других и только ради лайков... дебилизма какой-то
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