Видео: число погибших в результате наводнений в Испании достигло 223 человек

Печальной статистикой поделился в соцсетях министр транспорта страны Оскар Пуэнте Число погибших в результате наводнений в Испании достигло 223 человек, подавляющее большинство из которых погибло в автономном сообществе Валенсия на востоке страны.
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