Дмитрий Медведев призвал искать уязвимости экономики Запада в ответ на санкции

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал в ответ на рестрикции превратить жизнь западных страны в "сплошной кошмар", нанося недружественным странам максимальный вред, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пост в его телеграм-канале.
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