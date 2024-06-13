Дмитрий Медведев призвал искать уязвимости экономики Запада в ответ на санкции

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал в ответ на рестрикции превратить жизнь западных страны в "сплошной кошмар", нанося недружественным странам максимальный вред, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пост в его телеграм-канале.