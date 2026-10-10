Если полностью перебить мосты через Днепр, коллапс ВСУ случится в течение двух недель – Ширяев

Без снабжения с правой стороны Днепра, по самым комплиментарным подсчётам в пользу ВСУ, украинская армия испытает снарядный и топливный голод уже через две недели.
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