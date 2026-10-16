Начало третьего этапа строительства Фрунзенского моста и реконструкции трассы «Обход Самары» перенесено с 2026 на 2028 год, в бюджете Самарской области на 2027-й средства на эти объекты не заложены.
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