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Аналитик Михайлов: Путин укрепил вертикаль управления МО боевыми генералами

Аналитик Михайлов: Путин укрепил вертикаль управления МО боевыми генералами

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с RTVI объяснили, с чем связаны перестановки в Минобороны и Вооруженных силах России.

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