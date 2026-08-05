Аналитик Михайлов: Путин укрепил вертикаль управления МО боевыми генералами

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с RTVI объяснили, с чем связаны перестановки в Минобороны и Вооруженных силах России.
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