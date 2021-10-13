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Салливан обсудил с коллегой из Южной Кореи денуклеаризацию полуострова

Салливан обсудил с коллегой из Южной Кореи денуклеаризацию полуострова

ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с директором управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуном денуклеаризацию полуострова, призвав КНДР воздерживаться от эскалации ситуации в регионе, сообщает Белый дом.

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