Ученые: извержение Йеллоустоунского вулкана грозит катастрофой

Сейсмическое напряжение и наблюдаемые изменения ставят вулкан в число объектов повышенного внимания.Вулкан Йеллоустоун, расположенный в одноименном национальном парке, представляет собой мощный и потенциально опасный вулкан, чье пробуждение может поставить под вопрос дальнейшее существование человечества, пишет Techinsider.