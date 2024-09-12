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Петербургский дневник

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Бывшего сотрудника полиции поймали на продаже данных из баз МВД

Бывшего сотрудника полиции поймали на продаже данных из баз МВД

Он получил около 4,5 миллионов рублей Оперативники собственной безопасности Главка выяснили, что 43-летний бывший полицейский продавал информацию из оперативных баз данных МВД и баз данных налоговой инспекции.

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