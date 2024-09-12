Бывшего сотрудника полиции поймали на продаже данных из баз МВД

Он получил около 4,5 миллионов рублей Оперативники собственной безопасности Главка выяснили, что 43-летний бывший полицейский продавал информацию из оперативных баз данных МВД и баз данных налоговой инспекции.
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