«Человека застрелил»: задержан еще один боец ВСУ, убивший невинного жителя курского села Русское Поречное

А Кудасов Это же сколько новых "Белых лебедей" и "Дельфинов" нужно будет построить и содержать вместе с персоналом. Без раскулачивания не обойтись.

АР Александр Русанов Ну зачем эту мразь брать в плен, а затем содержать. У нас что нет жителей которых надо кормить и содержать?Расстреливать на месте, в плен не брать!