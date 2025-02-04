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«Человека застрелил»: задержан еще один боец ВСУ, убивший невинного жителя курского села Русское Поречное

«Человека застрелил»: задержан еще один боец ВСУ, убивший невинного жителя курского села Русское Поречное

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Комментарии
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А Кудасов
Это же сколько новых &quot;Белых лебедей&quot; и &quot;Дельфинов&quot; нужно будет построить и содержать вместе с персоналом. Без раскулачивания не обойтись.
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10 час.
АР
Александр Русанов
Ну зачем эту мразь брать в плен, а затем содержать. У нас что нет жителей которых надо кормить и содержать?Расстреливать на месте, в плен не брать!
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3 час.
Татьяна Кочева
Если не были такими благородными,а на месте расчёт,поменьше было бы таких засланцев.Наших ребят калечат так,что вся жизнь им испоганена,а этим все блага,кормёжка,лечение..и т .д.Еще и посадят,охранять будут.С чего бы это такие щедроты?
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51 мин.
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