БлокнотРУ СК РФ продолжает расследование по факту массовых казней украинскими боевиками в селе Русское Поречное Курской области.
«Человека застрелил»: задержан еще один боец ВСУ, убивший невинного жителя курского села Русское Поречное
Комментарии
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А Кудасов
Это же сколько новых "Белых лебедей" и "Дельфинов" нужно будет построить и содержать вместе с персоналом. Без раскулачивания не обойтись.
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10 час.
АР
Александр Русанов
Ну зачем эту мразь брать в плен, а затем содержать. У нас что нет жителей которых надо кормить и содержать?Расстреливать на месте, в плен не брать!
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3 час.
Татьяна Кочева
Если не были такими благородными,а на месте расчёт,поменьше было бы таких засланцев.Наших ребят калечат так,что вся жизнь им испоганена,а этим все блага,кормёжка,лечение..и т .д.Еще и посадят,охранять будут.С чего бы это такие щедроты?
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51 мин.
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