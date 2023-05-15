Представители Москальковой посетили ПНИ №10, где пациентов до смерти морили голодом

Сейчас в учреждении насчитывается 1053 постояльца. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отправила своих представителей в Психоневрологический интернат (ПНИ) № 10, где сотрудники до смерти заморили голодом своих пациентов.