78.ru

517 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГБ
    В Тыву и на Кавказ этих выблядковВ центре Петербур...
  • Игорь Козлов
    Чертей этих на бутылочку,чтоб скакали на них,а потом языки протрезветь,вот это справедливо.В центре Петербур...
  • Николай Чупин
    Ну не уже ли все каналы вырыты, а тайга спилена?В центре Петербур...

Представители Москальковой посетили ПНИ №10, где пациентов до смерти морили голодом

Сейчас в учреждении насчитывается 1053 постояльца. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отправила своих представителей в Психоневрологический интернат (ПНИ) № 10, где сотрудники до смерти заморили голодом своих пациентов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх