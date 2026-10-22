Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ в четверг, 22 октября 2026 года. Глава государства пожелал Константину Шестакову удачи на должности врио губернатора Приморья, отметив его боевой настрой.
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