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Daily Storm

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Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в учебных учреждениях

Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в учебных учреждениях

Американский лидер пообещал добиваться таких же мер на ОлимпиадеПрезидент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит запрет на участие трансгендеров в спортивных мероприятиях в учебных заведениях, где состязаются женщины и девушки.

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