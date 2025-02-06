Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в учебных учреждениях

Американский лидер пообещал добиваться таких же мер на ОлимпиадеПрезидент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит запрет на участие трансгендеров в спортивных мероприятиях в учебных заведениях, где состязаются женщины и девушки.
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