Мэрия Карабаша заявила о восстановлении водоснабжения из Киалимского водохранилища

Мэрия Карабаша заявила о полном завершении работ на водонасосной станции Киалим. «Работа водонасосной станции Киалим возобновлена! Сегодня после получения результата анализа воды мы готовы запускать водоснабжение, – сообщил глава муниципалитета Станислав Афанасенко, отметив, что воду проверили на соответствие нормативам и отклонений не нашли.