Премьеру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за шопинга жены

Лидеру Лейбористской партии и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за того, что он не указал в декларации расходы на покупку одежды на средства финансового донора для его жены Виктории Стармер.
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